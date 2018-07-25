Британская компания модернизирует производство катанки

Компания British Steel заказала производителю металлургического оборудования Primetals Technologies новый проволочный стан для своего металлургического завода Scunthorpe.

Стоимость проекта составляет 50 млрд. ф.ст. ($65 млн.). Как сообщает компания, это будет крупнейшая инвестиция в развитие предприятия за последнее десятилетие.

Новый стан должен будет заменить действующее оборудование, так что расширения производственных мощностей не планируется. Зато благодаря вводу в строй новой линии компания рассчитывает расширить сортамент, повысить точность размеров, улучшить качество поверхности и другие параметры.

Работы по установке нового стана должны стартовать до конца августа текущего года. Запуск в эксплуатацию запланирован на осень 2019 г.

Компания British Steel была создана в 2016 г. на базе активов индийской группы Tata Steel по производству сортового проката, приобретенных британской инвестиционной компанией Greybull Capital за 1 ф.ст. Однако новый собственник, с учетом нового проекта, намеревается вложить в компанию до 2019 г. уже 170 млн. ф.ст.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"