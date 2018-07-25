МРСК Центра и Приволжья проводит ремонт центров питания города Кирова

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" в плановом порядке проводит работу по подготовке оборудования к предстоящей зиме. Большое внимание уделяется центрам питания, от которых зависит электроснабжение жилого и промышленного сектора областного центра и, особенно, социально-значимых объектов.

В настоящий момент в ведении "Кировэнерго" находятся 19 крупных подстанций города Кирова: 15 подстанций класса напряжения 110 киловольт (кВ) и 4 подстанции класса напряжения 35 кВ. Все эти центры питания - зона ответственности Кировского Городского РЭС "Кировэнерго". От них через электросетевую компанию АО "Гороэлектросеть" снабжаются электрической энергией большинство предприятий и непосредственно жители областного центра.

В 2018 году на большинстве подведомственных "Кировэнерго" подстанциях будут проведены ремонтные работы.

Например, на ПС 110/10 кВ "Бытприбор" будет выполнен текущий ремонт силовых трансформаторов, отделителей, короткозамыкателей, текущий и капитальный ремонт выключателей. На ПС "Восточная" 110/10/6 кВ запланированы работы по текущему ремонту силовых трансформаторов, отделителей и короткозамыкателей.

На подстанциях 110 кВ "Заводская", "Западная", "Заречная", "Маяк", "Октябрьская", "Северная" и "Шевели" работы уже завершены. На этих центрах питания выполнен текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, а также другого оборудования. Проведен ремонт силовых трансформаторов и на подстанциях 35 кВ "Береговая", "Гнусино", "Филейка", "Юго-Западная".

В 2018 году филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" в целом по области планирует отремонтировать 189 подстанций 35-110 кВ. Всего на ремонт центров питания в рамках ремонтной компании филиал потратит более 41 млн руб.