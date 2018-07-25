США разрешили "Русалу" поставить 3 тыс. тонн алюминия

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США разрешило компании Rusal America беспошлинно ввезти в страну 3 тыс. тонн алюминиевого сплава, следует из материалов BIS.

Компания сможет поставить алюминиевый сплав спецификации AA6005A до 19 июля 2019 года.

"Русал" в 2017 году поставил в США около 1 млн тонн алюминия.

Ранее сообщалось, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт алюминия в 10% и импорт стали в 25% вступил в силу 23 марта.

RNS