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США разрешили "Русалу" поставить 3 тыс. тонн алюминия

США разрешили Русалу поставить 3 тыс. тонн алюминия

25 июля 2018, 15:04
Рубрика: В мире
Метки: РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

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Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США разрешило компании Rusal America беспошлинно ввезти в страну 3 тыс. тонн алюминиевого сплава, следует из материалов BIS.

Компания сможет поставить алюминиевый сплав спецификации AA6005A до 19 июля 2019 года.

"Русал" в 2017 году поставил в США около 1 млн тонн алюминия.

Ранее сообщалось, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт алюминия в 10% и импорт стали в 25% вступил в силу 23 марта.

RNS

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