Ефремовские энергетики филиала "Тулэнерго" проводят подготовку оборудования к осенне-зимнему периоду

В производственном отделении "Ефремовские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжается реализация ремонтной программы, направленной на подготовку электросетевого комплекса к безаварийному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018 – 2019 года.

В настоящее время проводится капитальный ремонт на подстанциях (ПС) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 35-110 кВ. В частности, отремонтированы силовые трансформаторы на ПС "Знаменская" (мощностью 6,3 МВА) и ПС "Ефремов" (мощностью 40 МВА), произведен ремонт 18 выключателей, 14 разъединителей, а также капитальный ремонт 15,6 км ВЛ 35-110 кВ.

Для предотвращения технологических нарушений на ВЛ 0,4-110 кВ с помощью специальной техники произведена расчистка трасс на площади 52,5 га.

В распределительных сетях 0,4-6/10 кВ отремонтированы 187 трансформаторных подстанций и 677,9 км линий электропередачи. При этом на ВЛ 0,4-10 кВ заменены 367 дефектных опор и 1617 изоляторов.

Ремонт энергооборудования для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей проводится по всей зоне ответственности Ефремовских электрических сетей – в городе Ефремове и Ефремовском районе, Воловском, Каменском и Куркинском районах Тульской области.

Напомним, что ремонтная программа филиала "Тулэнерго" формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.

