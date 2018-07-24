Филиал "Тулэнерго" продолжает плановое обучение персонала

В первом полугодии 2018 года на базе ЧОУ ДПО "Тульский Учебный центр "Энергетик" филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" организовано обучение 461 работника. На эти цели было направлено 3,495 млн. рублей.

Наиболее востребованными стали программы подготовки и профессиональной переподготовки по рабочим специальностям – электромонтер (оперативно-выездной бригады, по ремонту и эксплуатации распределительных сетей, по обслуживанию подстанций), электрослесарь, машинист крана манипулятора и машинист автовышки и автогидроподъемника, вальщик леса.

Все обучающие мероприятия прошли на базе учебного центра "Энергетик" в г. Туле, в здании которого размещены три учебных и два компьютерных класса, лаборатория по электротехническим дисциплинам, а также мини-полигон с действующим энергооборудованием для отработки практических навыков. Приоритетными задачами обучения стали безопасность профессиональной деятельности, а также профилактика ошибочных действий персонала.

Напомним, что концепция системы обучения персонала филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" предполагает непрерывное обучение всех категорий работников, что, в конечном итоге, способствует повышению надежности эксплуатации электросетевого комплекса и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

