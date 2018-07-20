Прошло обсуждение "дорожной карты" по регулированию инициативы "Автонет"

Состоялось первое заседание рабочей группы по законодательному и административному регулированию Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Автонет".

В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Александр Морозов, а также представители Евразийской экономической комиссии, Минтранса России, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального дорожного агентства, Администрации города Москвы, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", отечественных и зарубежных автопроизводителей и их объединений, ведущих научных и экспертных организаций, операторов подвижной радиотелефонной связи "большой тройки".

На заседании был рассмотрен утверждённый Правительством России план мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в процессе реализации НТИ "Автонет". В числе предложенных проектов по выполнению "дорожной карты" – поправки к Конвенции о дорожном движении 1968 года, предусматривающие создание условий для вывода на рынок высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств, а также инициатива об установлении требований к безопасности инновационных транспортных средств, к правилам и методам их испытаний.

Кроме того, участники встречи обсудили проект предложений Российской Федерации в рамках ЕЭК ООН по разработке требований к передовым системам помощи водителю (ADAS) и к автоматизации управления транспортными средствами. Члены рабочей группы также рассмотрели проекты федеральных законов о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на создание стимулов для ускоренного внедрения электромобилей на российский рынок и на развитие нового высокотехнологичного рынка колёсных транспортных средств, бывших в эксплуатации.