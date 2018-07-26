Протяженность линий московского метро к концу 2023 года составит 555 км

Темпы строительства московского метро в ближайшие годы будут расти и к концу 2023 года общая протяженность линий подземки составит около 555 км, сообщил в интервью "Интерфаксу" в среду глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. Ввод БКЛ в эксплуатацию планируется в 2023 году – это 70 км линий и 31 станция", — сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что в общей сложности сейчас прооводится планировка, проектирование и строительство нескольких десятков новых станций метро.

По словам главы департамента, к концу 2023 года протяженность линий московского метро достигнет 555 км.

"Параллельно с этим началась актуализация всей программы развития всей сети метро с учетом перспективного строительства до 2027 года. В данный момент, понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в "новой" Москве", — добавил А.Бочкарев.

Интерфакс