Россия настроена на рост объема торговли со странами БРИКС, заявил Путин

РФ настроена на рост объема торговли со странами БРИКС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является одним из приоритетов. По итогам 2017 года наш товарооборот с другими участниками объединения вырос почти на 30%, превысив почти 102 миллиарда долларов. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС", — сказал Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

"Уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран. Приветствуем выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, а также предложение об упрощении административных барьеров в целях стимулирования торговых обменов", — добавил президент РФ.

РИА Новости