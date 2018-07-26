Специалисты "Вологдаэнерго" приступили к ограничению энергоснабжения должников за электроэнергию

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в ГК "Россети") уведомил о задолженности 28 тысяч жителей Вологодской области. Извещения от филиала "Вологдаэнерго" об ограничении энергоснабжения получили 4,9 тысяч должников – физических лиц и 7,3 тысяч предприятий и организаций. Более 300 бытовых абонентов и 136 юридических лиц уже остались без электроэнергии из-за долгов. Неплательщикам также направлены предарбитражные претензии, кроме того, подготовлены иски в суд на взыскание задолженности с юридических лиц."Переходный период закончился, и гарантирующий поставщик массово начинает применять к должникам санкции, предусмотренные законодательством: направление уведомлений о задолженности, начисление пеней, ограничение энергоснабжения, судебные иски", - сказал директор ОЭД "Энергосбыт" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Иван Солянников, отметив, что своевременная оплата электроэнергии – это не просто выполнение пункта договора энергоснабжения, а гарантия стабильного функционирования и развития всего энергетического комплекса Вологодской области.Во избежание недоразумений энергетики рекомендуют вологжанам проверить оплату по своим лицевым счетам (счетам родителей, родственников), в том числе это касается дач, гаражей, бань и других построек, оборудованных приборами учёта. Важно понимать, что, если абонент не пользуется электроэнергией, и не передаёт показания прибора учёта, то счета всё равно выставляются по нормативу, и может сформироваться задолженность.Если есть задолженность, её нужно срочно погасить. Оплатить электроэнергию без комиссии можно в любом отделении, терминале, банкомате Сбербанка, а также через мобильное приложение, автоплатёж и Сбербанк-онлайн.Если есть вопросы по квитанции, или потребитель не согласен с расчётами, нужно обратиться за консультацией в ближайшее подразделение ОЭД "Энергосбыт", на горячую линию 8-800–707-88-35, на сайте https://lk.vologdaenergo.ru/feedback/ или в группу "Энергосбыт. Вологодская область" "ВКонтакте" https://vk.com/vscenergo35.Напомним, к исполнению обязанностей гарантирующего поставщика электроэнергии в Вологодской области ПАО "МРСК Северо-Запада" приступило с 1 апреля 2018 года. Задолженность за электроэнергию потребителей региона перед гарантирующим поставщиком превышает 304 млн рублей; в том числе 184 млн рублей должны предприятия и организации, 110 млн рублей – население.