Удмуртэнерго повышает уровень экологической безопасности региона

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Удмуртэнерго" реализует комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

Так, в первом полугодии 2018 года энергетики установили на опорах воздушных линий электропередачи 93 птицезащитных устройства и реконструировали 59 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Эти мероприятия позволят сократить зону вырубки просеки и предотвратить гибель птиц в местах их гнездования и миграции.

Девять сотрудников филиала, ответственных за обеспечение экологической безопасности и обращение с опасными отходами, прошли обучение и аттестацию в специализированных организациях. На подстанциях была осуществлена замена 11 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Это позволило снизить количество используемого масла на 0,33 тонны. На подстанции "Культбаза" 110/6 кВ, расположенной в Ижевске, для снижения уровня шума работающего оборудования был сооружен звукозащитный экран.

Высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности являются необходимым условием производственной деятельности филиала "Удмуртэнерго". Энергетиками неукоснительно соблюдаются правила благоустройства промышленных площадок, а также обустройства мест временного накопления отходов производства и потребления. Так в 2018 году было выведено из эксплуатации и передано на утилизацию 246 аккумуляторов. Передачу отходов для последующей переработки и захоронения осуществляют только в специализированные организации. Деятельность энергетиков в этом направлении полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.

Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал "Удмуртэнерго" вносит свой вклад в обеспечение экологической безопасности Удмуртской Республики.