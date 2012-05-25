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Отраслевые новости: Россия

КМЭЗ увеличил мощность цеха медной катанки на 40%

КМЭЗ увеличил мощность цеха медной катанки на 40%

27 июля 2018, 17:53
Рубрика: Россия
Метки: РМК, МЕДЬ, КАТАНКА

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Русская медная компания завершила модернизацию производства медной катанки на "Кыштымском медеэлектролитном заводе" (ЗАО "КМЭЗ", Кыштым, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания"). В рамках проекта заменена литейная машина, смонтирован новый черновой прокатный стан компании Southwire (США) и вспомогательное оборудование.

Проект позволил увеличить производительность линии по выпуску медной катанки с 13 тонн до 19 тонн в час. В результате общая мощность линии выросла со 100 тысяч до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта составила около 288 млн рублей. Первую партию продукции в обновленном цехе выпустили в июле. В настоящее время идет окончательная отладка оборудования.

Комментирует генеральный директор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев: "В результате модернизации мы выровняли производительность цехов медной катанки и электролиза меди. Теперь в случае необходимости мы сможем направлять весь объем медных катодов на выпуск медной катанки. Это позволит нам гибко реагировать на динамику спроса на эти виды продукции. Кроме того, мы уже начали строить цех электролиза медной фольги, которая также будет производиться из медной катанки КМЭЗа".

Параллельно с модернизацией технологической линии в цехе медной катанки улучшили условия труда для работников – провели косметический ремонт производственных и бытовых помещений, обновили систему освещения.

Модернизация цеха медной катанки – второй инвестиционный проект, реализованный на КМЭЗе за последние два года. В первом квартале 2018 года на заводе были запущены в эксплуатацию две новые серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой. В результате мощность цеха электролиза меди КМЭЗа выросла до 140 тысяч тонн в год. На реализацию проекта предприятие направило более 380 млн рублей.

Компания: РМК

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