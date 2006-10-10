Репортаж "Pfisterer в России: как менталитет вредит развитию региона"

Второй цех Дмитрий Лопатин Эллада Исмаилова

10 июля 2018 года, портал RusCable.Ru отправился в город Казань, Республика Татарстан, с очень важной и необычной поездкой, чтобы написать такой репортаж, который еще никогда не видела наша публика. Сегодня, на страницах профессионального Форума кабельщиков, мы расскажем вам о судьбе «Пфистерер Рус», масштабного проекта по локализации независимого производства кабельной арматуры на территории России.

Получив приглашение от руководства компании «Пфистерер Рус», генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», Александр Гусев быстро принял твердое решение о необходимости этой поездки. Возможность узнать все из первых уст действительно очень важна, особенно в наше непростое время. Кто из специалистов кабельной промышленности не слышал про события, разворачивающиеся по сей день вокруг «ЛАЭС-2 – Пулково – Южная»? К тому же, вопрос о наличии независимого производства арматуры для кабельных систем высокого и сверхвысокого напряжения на территории России стоит остро как никогда, как ввиду внутренних обстоятельств рынка, так и в связи с глобальной политикой государства. Ну и ни для кого не секрет, что продукция компании широко востребована в России. Многие наши коллеги имеют положительный конструктивный опыт по совместной работе с компанией, что нашло отражение в нескольких проектах кабельных систем, успешно эксплуатируемых на ключевых объектах электросетевого комплекса страны.

Высокую востребованность продукции компании на рынке России в Pfisterer отметили уже давно, что повлияло на решение Холдинга о локализации производства. И вот, в декабре 2014 года, было создано ООО «Пфистерер Рус», как совместное российско-германское предприятие. На тот момент казалось, что все условия выбраны идеально, что звезды сложились, а поводов для таких мыслей было предостаточно. Площадкой для организации производства была выбрана Республика Татарстан, широко известная своим положительным инвестиционным климатом, методам поддержки бизнеса на региональном уровне. А партнером Pfisterer Holding AG, стало ООО «ИНВЭНТ», в состав которого входит кабельный завод, причем именитый, сверкающий регалиями – передовик «Таткабель».

Но дальнейшие события стали историей по-настоящему темной, запутанной и, отчасти, печальной. Часть этого рассказа будет посвящена конкретно им. Возможно мы не сможем расставить все точки над «i», но мы точно сможем рассказать о развитии событий, их эскалации и накале; поведаем из первых уст об эмоциях участников этого громкого «процесса» и покажем вам экскурсию с площадки «Пфистерер Рус» нашего дня.

Приглашаем вас к чтению и обсуждению материала по ссылке!