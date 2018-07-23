 
Подписаться на новости
Новости компаний

СПЕЦКАБЕЛЬ представляет судовые кабели для ВМФ

СПЕЦКАБЕЛЬ представляет судовые кабели для ВМФ

27 июля 2018, 15:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

214 просмотров

29 июля в России отмечают День ВМФ, и кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ искренне поздравляет всех, кто причастен к профессии военного моряка: желаем здоровья, благополучия, удачи в нелегком деле. Предприятие сотрудничает с Военно-морским флотом и предлагает потребителям модели судовых кабелей.

Судовые кабели соответствуют ряду строгих требований. Среди них:

  • устойчивость к гидростатическому давлению -  радиальному и продольному;
  • устойчивость к воздействию соляного тумана и плесневых грибов;
  • стойкость к индустриальным маслам;
  • широкий диапазон температур, в котором кабели могут работать;
  • длительный срок службы;
  • соответствие современным требованиям пожарной безопасности;
  • стойкость к механическим нагрузкам.

Изделия обладают конструктивными особенностями. В обычной конструкции кабеля есть пустое пространство - между жилами; оболочкой и сердечником; внутри жил. Для сопротивления продольному давлению в судовой кабель вносится герметизирующее заполнение. Герметизированный кабель может быть заполнен:

  • материалом на основе мягкого каучука;
  • самотвердеющим гелем;
  • жидким гелем;
  • сухими материалами, разбухающими при контакте с водой.

Герметизирующие элементы улучшают эксплуатационные характеристики. Заводом "Спецкабель" созданы герметизированные и негерметизированные модели. Среди них:

Изделия выдерживают продольное и радиальное гидростатическое давление до 100 атм. Стойкость кабелей к внешним воздействующим факторам соответствует группе унифицированного исполнения не ниже 4У, стойкость к спецфакторам - не ниже 4Ус.

Судовые кабели включены в ЭКБ-17 и МОП, а также в перечень изделий ВМФ, разрешенных к применению на изделиях 21 и 22.

Область применения судовых кабелей не ограничивается объектами Военно-морского флота. Их функционал - от силового назначения до высокоскоростных передач данных. Используются в ракетной и аэродромной технике, в космических аппаратах, на подводных лодках, в авиации.

Продукция кабельного завода "Спецкабель" соответствует всем требованиям, предъявляемым к судовым кабелям.

Подробнее узнать об этой сфере работы предприятия, а также о продукции завода можно, позвонив в главный офис в Москве: 8(495)134-2-134.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости компаний
В ОКБ
Продукция ЗЭТО будет представлена на экспозиции промышленных предприятий Псковской области в рамках Международных армейских игр АрМИ-2018
Склад LAPP в России: логистические решение и современное оборудование
Обновлен плагин светильников

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно