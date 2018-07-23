СПЕЦКАБЕЛЬ представляет судовые кабели для ВМФ

Репортаж "Pfisterer в России"
27 июля 2018, 15:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ
29 июля в России отмечают День ВМФ, и кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ искренне поздравляет всех, кто причастен к профессии военного моряка: желаем здоровья, благополучия, удачи в нелегком деле. Предприятие сотрудничает с Военно-морским флотом и предлагает потребителям модели судовых кабелей.
Судовые кабели соответствуют ряду строгих требований. Среди них:
Изделия обладают конструктивными особенностями. В обычной конструкции кабеля есть пустое пространство - между жилами; оболочкой и сердечником; внутри жил. Для сопротивления продольному давлению в судовой кабель вносится герметизирующее заполнение. Герметизированный кабель может быть заполнен:
Герметизирующие элементы улучшают эксплуатационные характеристики. Заводом "Спецкабель" созданы герметизированные и негерметизированные модели. Среди них:
Изделия выдерживают продольное и радиальное гидростатическое давление до 100 атм. Стойкость кабелей к внешним воздействующим факторам соответствует группе унифицированного исполнения не ниже 4У, стойкость к спецфакторам - не ниже 4Ус.
Судовые кабели включены в ЭКБ-17 и МОП, а также в перечень изделий ВМФ, разрешенных к применению на изделиях 21 и 22.
Область применения судовых кабелей не ограничивается объектами Военно-морского флота. Их функционал - от силового назначения до высокоскоростных передач данных. Используются в ракетной и аэродромной технике, в космических аппаратах, на подводных лодках, в авиации.
Продукция кабельного завода "Спецкабель" соответствует всем требованиям, предъявляемым к судовым кабелям.
Подробнее узнать об этой сфере работы предприятия, а также о продукции завода можно, позвонив в главный офис в Москве: 8(495)134-2-134.