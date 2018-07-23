СПЕЦКАБЕЛЬ представляет судовые кабели для ВМФ

29 июля в России отмечают День ВМФ, и кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ искренне поздравляет всех, кто причастен к профессии военного моряка: желаем здоровья, благополучия, удачи в нелегком деле. Предприятие сотрудничает с Военно-морским флотом и предлагает потребителям модели судовых кабелей.

Судовые кабели соответствуют ряду строгих требований. Среди них:

устойчивость к гидростатическому давлению - радиальному и продольному;

устойчивость к воздействию соляного тумана и плесневых грибов;

стойкость к индустриальным маслам;

широкий диапазон температур, в котором кабели могут работать;

длительный срок службы;

соответствие современным требованиям пожарной безопасности;

стойкость к механическим нагрузкам.

Изделия обладают конструктивными особенностями. В обычной конструкции кабеля есть пустое пространство - между жилами; оболочкой и сердечником; внутри жил. Для сопротивления продольному давлению в судовой кабель вносится герметизирующее заполнение. Герметизированный кабель может быть заполнен:

материалом на основе мягкого каучука;

самотвердеющим гелем;

жидким гелем;

сухими материалами, разбухающими при контакте с водой.

Герметизирующие элементы улучшают эксплуатационные характеристики. Заводом "Спецкабель" созданы герметизированные и негерметизированные модели. Среди них:

Изделия выдерживают продольное и радиальное гидростатическое давление до 100 атм. Стойкость кабелей к внешним воздействующим факторам соответствует группе унифицированного исполнения не ниже 4У, стойкость к спецфакторам - не ниже 4Ус.

Судовые кабели включены в ЭКБ-17 и МОП, а также в перечень изделий ВМФ, разрешенных к применению на изделиях 21 и 22.

Область применения судовых кабелей не ограничивается объектами Военно-морского флота. Их функционал - от силового назначения до высокоскоростных передач данных. Используются в ракетной и аэродромной технике, в космических аппаратах, на подводных лодках, в авиации.

Продукция кабельного завода "Спецкабель" соответствует всем требованиям, предъявляемым к судовым кабелям.

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