"Т Плюс" помогает студентам освоить профессию энергетика

На базе энергетических предприятий Саратовского филиала "Т Плюс" порядка 150 обучающихся прошли производственные практики. Осваивают профессию энергетика не только студенты профильных средне специальных и высших учебных заведений, но и специалисты, получающие дополнительное образование.

Под руководством наставников - опытных специалистов филиала, практиканты смогли почерпнуть знания в части технологических процессов, устройств и оборудования котельных, изучить особенности деятельности предприятий. Помимо узкоспециализированных вопросов, касаемых работы энергооборудования, энергетики рассказали будущим специалистам и о базовых принципах функционирования единой энергосистемы России, в условиях которой ТЭЦ и ГРЭС осуществляют свою производственную деятельность. Студенты узнали о структурах и организациях, которые управляют работой электрических станций страны, задавая им тот или иной уровень нагрузки в зависимости как от потребностей оптового рынка в электрической энергии, так и – в отношении тепловых станций - от потребностей городов в теплоносителе для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов соцсферы.

Так, например студенты Саратовского государственного технического университета, обучающиеся по специальностям "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" прошли практику в электрическом цехе, "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование" - в химическом и котлотурбинном цехах, "Электрические станции и сети и системы" - в центрально-ремонтной службе, "Атомные и электрические станции: эксплуатация и инжиниринг" - в котлотурбинном цехе на базах Энгельсской ТЭЦ-3 и Саратовской ТЭЦ-5.

Всего, с начала 2018 года производственную и преддипломную практику прошли более 100 студентов высших и средних учебных заведений Саратовского региона на базе предприятий Саратовского филиала "Т Плюс" в городах Саратове, Энгельсе и Балакове. Молодые люди знакомились с историей развития станции, осмотрели работу генерирующего оборудования, а также в качестве будущих специалистов смогли оценить и обсудить с энергетиками увиденное с профессиональной точки зрения.

На энергопредприятиях "Т Плюс" практикуются специалисты, получающие дополнительное образование. В рамках соглашения между энергокомпанией и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" и социальной защиты Российской Федерации" прошли практику 37 человек по специальностям "оператор котельных", "аппаратчик химводоочистки", "слесарь КиП", "слесарь по ремонту" и другим на базах Саратовских ГРЭС и ТЭЦ-5.

Сотрудничество с профильными учебными заведениями проводится в целях формирования квалифицированного кадрового потенциала. С его помощью будущие энергетики при поступлении на работу будут уверенно ориентироваться в энергетической отрасли, достойно продолжать традиции лучших специалистов, а также вносить свой вклад в развитие энергетики.