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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Удмуртэнерго продолжает бороться с хищениями электроэнергии

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" продолжает планомерную работу по выявлению хищений электроэнергии и привлечению энерговоров к ответственности. Решениями судов потребители, попавшиеся на незаконном потреблении электроэнергии, вынуждены компенсировать ущерб сетевой компании и выплачивать многотысячные штрафы

Одним из наиболее результативных способов выявления хищений электроэнергии и незаконных подключений к электрическим сетям являются рейды специалистов групп учета электроэнергии. Сотрудники филиала "Удмуртэнерго" регулярно проводят обходы населенных пунктов, снимают показания узлов учета и фиксируют нарушения в потреблении электроэнергии – вмешательства в нормальную работу счетчиков, набросы и подключения в обход счетчиков.

Так, в ходе рейда было выявлено, что гражданин Г., проживающий в с. Юкаменское, самовольно подключился к электрической сети. Энергетиками был составлен акт о бездоговорном потреблении 11467 кВтч. Нанесенный сетевой компании имущественный ущерб превысил 28 тысяч рублей. Мировым судьей гражданин Г. был признан виновным в совершении административного нарушения, ему было назначено наказание в виде штрафа 10 000 рублей.

Аналогичные решения за самовольные подключения были вынесены мировыми судьями в отношении гражданина У., проживающего в селе Юнда Балезинского района, гражданина Ч., проживающего в с. Нижний Тыловай Граховского района, гражданина Е., проживающего в д.Арбайка Алнашского района.

В ходе рейда в Увинском районе было обнаружено, что гражданин Г., проживающий в дер. Новая Вамья, зачистив изоляцию на вводном проводе подключил сварочный аппарат, а гражданин П., проживающий в с.Нылга в обход прибора учета подключил водонагреватель, стиральную машину и иные электроприборы. Совершившие административное правонарушение также были оштрафованы на 10 000 рублей каждый.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Для пресечения хищений электроэнергии и предотвращения негативных последствий, специалисты филиала "Удмуртэнерго" обращаются с просьбой сообщать обо всех фактах незаконных подключений. Горячая линия ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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