25 % работ, запланированных в рамках Учений в Дагестане, энергетики "Россетей" выполнили за неделю

Об этом в ходе заседания Оперативного штаба, на котором подводились итоги недели, заявил главный инженер ПАО "Россети" Дмитрий Гвоздев. "Отставаний нет – всё идет по графику", - констатировал Гвоздев.

Установлено более 4,5 тыс. приборов учета, 320 устройств сбора-передачи данных (УСПД) и свыше двух тысяч опор; заменено почти 113 км "голого" провода на СИП; произведен ремонт 129 ТП.

С опережением графика работы проводятся в Махачкале, где уже выполнено 50 % от намеченного – здесь работают специалисты МРСК Северного Кавказа и ТРК. Объем работ определялся с учетом того, что сети Махачкалинских горсетей находятся не в собственности, а в аренде у "Дагестанской сетевой компании", а значит, проводить кардинальную реконструкцию энергообъектов Общество не имеет права. Поэтому здесь энергетики осуществляют ремонт ТП и устанавливают системы учета электроэнергии.

"Уже виден эффект для населения от проделанной работы, - комментирует итоги первой недели Учений Дмитрий Гвоздев. - Например, поселок Шамхал, где после проведения большей части работ напряжение в электросетях пришло в норму, и теперь это 220-230 В вместо прежних 180. В разы снижено и число перебоев с электроснабжением. Понятно, население хочет все и сразу. Однако мы разъясняем, что это только первый этап преобразований, дальше в штатном режиме будем реализовывать запланированные мероприятия, продолжая поэтапно наводить порядок в сетях республики".

Дмитрий Гвоздев также отметил, что приезжие специалисты вместе с намеченными в рамках Учений работами выявляют и факты неучтённого потребления электроэнергии. Так, составлено 26 актов по незаконному (бездоговорному и безучетному) потреблению энергоресурса без малого на 219 тыс. кВт.ч. Попутно с населением проводится информационная работа по недопустимости хищения электроэнергии с распространением специальных листовок, рассказывающих об ответственности за подобные нарушения.

По словам главного инженера ПАО "Россети", в ходе работ приезжие специалисты столкнулись с тем, что из-за высоких температур, характерных для региона, возникают проблемы с гидравликой. Как следствие – перебои в работе спецтехники. Однако энергетики тщательно подготовились и к такому развитию событий. На эти случаи подготовлен резерв аналогичного транспорта для замены вышедшего из строя на время ремонта, а также мобильные мастерские. Все это позволило сделать рабочий процесс непрерывным.

Специалисты отмечают, что проведенные в рамках Учений работы – это первый шаг на пути решения проблем, накопившихся в электроэнергетическом комплексе Дагестана. Несмотря на то, что всех проблем энергоотрасли региона данные мероприятия не решат, однако уже ясно, что годовой эффект от них, как и планировалось, составит порядка 49 млн кВт.ч, а это 150 млн руб. Данные средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры Дагестана.