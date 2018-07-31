Энергетики АО "РТС" провели второй этап централизованных гидравлических испытаний тепловых сетей

Теплосети города Лесного и поселка Таежный прошли второй этап гидравлических испытаний повышенным давлением. В рамках подготовки к новому отопительному сезону специалисты Региональных тепловых сетей (АО "РТС") проверили на прочность и плотность 140 км трубопроводов. Опрессовки проходили от Нижнетуринской ГРЭС. Выявлено восемь повреждений на теплосетях по улицам Пушкина, Мамина-Сибиряка, Сиротина, Ленина, Фрунзе, Строителей и Коммунистическому проспекту. Ведутся восстановительные работы.

До конца текущей недели энергетикам предстоит испытать трубопроводы поселков Горный и Ёлкино. В поселке Чащавита опрессовки пройдут после реконструкции местной тепловой сети. Второй этап централизованных гидравлических испытаний проводится для контроля выполненных ремонтов после первого этапа опрессовок. Мероприятия выполняются по федеральной программе Т Плюс "Re:конструкция".

Напомним, тепловые сети города Лесного, поселков Таежный, Горный, Чащавита и Ёлкино переданы АО "РТС" по концессионному соглашению от 05.09.2016г.