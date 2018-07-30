Энергия без границ в новом бренде IEK GROUP

Группа компаний IEK в 2019 году отметит свой 20-тилетний юбилей. За прошедшие годы из небольшой компании она превратилась в одного из ведущих российских производителей и поставщиков электрооборудования для комплексных решений в строительстве и ЖКХ, в сферах транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-индустрии.

Новая эпоха и сегодняшний статус на рынке требуют изменения и самого облика компании.

Представляем вам новый корпоративный бренд IEK GROUP, который становится преемником Группы компаний IEK:

Логотип IEK GROUP иллюстрирует органичное сочетание торговых марок портфеля ГК IEK — электротехники IEK®, оборудования для телекоммуникаций ITK® и оборудования для промышленной автоматизации ONI®, подчеркивая единство их векторов развития.

Слоган нового корпоративного бренда — ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ — олицетворяет мощный потенциал IEK GROUP и широчайшие возможности, которые компания предоставляет на рынке.

Миссия IEK GROUP — создавать надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы. Главные ценности компании — надежность, человечность, созидание и новаторство, необходимые для прогрессивной и успешной деятельности любого современного российского производителя.

IEK GROUP, продолжая традиции Группы компаний IEK, является гарантом надежности для потребителей как в России, так и за рубежом.