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Отраслевые новости: Россия

Мутко: фонд реформирования ЖКХ могут наделить новыми функциями

Мутко: фонд реформирования ЖКХ могут наделить новыми функциями

31 июля 2018, 17:26
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

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Фонд реформирования ЖКХ, возможно, будет наделен функциями, связанными с модернизациями жилфонда и новыми формами энергосбережения, сообщил журналистам в Красноярске вице-премьер Виталий Мутко.

"Естественно, фонд реформирования ЖКХ останется как инструмент, институт развития… Мы еще ему хотим дать ряд функций, связанных с модернизацией жилого фонда, новыми формами энергосбережения", — сказал Мутко.

Он отметил, что механизм переселения из аварийного жилья должен заработать с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект уже доработан и согласован федеральным правительством. Документ планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

РИА Новости

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