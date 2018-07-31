Мутко: фонд реформирования ЖКХ могут наделить новыми функциями

Фонд реформирования ЖКХ, возможно, будет наделен функциями, связанными с модернизациями жилфонда и новыми формами энергосбережения, сообщил журналистам в Красноярске вице-премьер Виталий Мутко.

"Естественно, фонд реформирования ЖКХ останется как инструмент, институт развития… Мы еще ему хотим дать ряд функций, связанных с модернизацией жилого фонда, новыми формами энергосбережения", — сказал Мутко.

Он отметил, что механизм переселения из аварийного жилья должен заработать с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект уже доработан и согласован федеральным правительством. Документ планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

РИА Новости