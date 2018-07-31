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Начались работы по проекту сооружения 500 кВ трансграничного соединения между Узбекистаном и Афганистаном

Начались работы по проекту сооружения 500 кВ трансграничного соединения между Узбекистаном и Афганистаном

31 июля 2018, 17:01
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

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Системный оператор Узбекистана АО "Узбекэнерго" приступил к реализации на своей территории проекта строительства трансграничного соединения напряжением 500 кВ и пропускной способностью 1 000 МВт Сурхан (Узбекистан) – Пули-Хумри (Афганистан). Ожидается, что строительные работы на афганском участке соединения начнутся сразу по завершении согласования ТЭО проекта, которого проходит в настоящее время в Афганистане.

Общая стоимость проекта составляет $ 150 млн, из которых $ 32 млн будут направлены на строительство участка соединения протяженностью 45 км на территории Узбекистана, а остальные средства – на 215 км участок соединения на территории Афганистана. Проект финансируется Азиатским банком развития Asian Development Bank (ADB).

Узбекистан в настоящее время является одним из основных поставщиков электроэнергии в Афганистан. Поставка электроэнергии осуществляется с 2002 г. в соответствии с ежегодно заключаемыми двухсторонними договорами. В 2018 г. договорной объем экспортируемой в Афганистан электроэнергии составит около 2 млрд кВт*ч. После ввода в эксплуатацию соединения Сурхан – Пули-Хумри, запланированного на 2020 г., объем экспортируемой в Афганистан электроэнергии может вырасти на 70%.

Контракт на реализацию проекта межгосударственной электрической связи Сурхон – Пули-Хумри был подписан двумя странами в декабре 2017 г. Новое соединение также обеспечит возможность присоединения энергосистемы Афганистана через энергосистему Узбекистана к объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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