Наталья Зубаревич рассказала участникам "Форсажа" о трендах, проблемах и путях решения развития регионов

30 июля на Международном форуме молодых энергетиков и промышленников "Форсаж" выступила доктор географических наук, профессор МГУ, регионовед Наталья Зубаревич. На лекции "Регионы России. Долгосрочные тренды развития и влияние последнего кризиса" Наталья Васильевна акцентировала внимание участников форума на региональных особенностях, которые они должны учитывать при разработке идей в рамках технологии "Территориальный код".

"Никогда и нигде вы не увидите равенства в пространстве. Пространство развивается всегда за счет конкурентных преимуществ, которые складываются из того, что у нас есть, и того, что мы создаём своими усилиями", - объяснила Наталья Зубаревич. Проанализировав факторы "первой природы", к которым относятся природные ресурсы и географическое положение относительно торговых путей и крупных центров, эксперт резюмировала: "Географическое положение России балансирует между плохим и средним, так как находится в стороне от крупнейших торговых путей. Мы страна с большой территорией и повышенными логистическими издержками".

Факторы "второй природы" включают агломерационный эффект, к которому относятся концентрация ресурсов и снижение издержек, сочетание масштаба и разнообразия, а также человеческий капитал, социальные институты и инфраструктура. В нашей стране, по мнению Натальи Зубаревич, институциональная среда, представляющая собой социальные институты и ценностные ориентации, сложная: "Это основной барьер развития в России. Низкий уровень доверия, неготовность к компромиссу – это часто встречающиеся проблемы".

Основной проблемой развития регионов, по мнению Натальи Зубаревич, является жёсткая сформированность и гипертрофированность модели "центр – периферия", при которой из регионов в центр поступают ресурсы, а инновации из центра практически не проникают на периферию. В сочетании с большими пространствами это создаёт глобальный вызов по необходимости трансформации территорий, выравнивания уровня жизни в регионах и создания комфортных условий для жизни с учётом географического положения и климатических условий.

Наталья Зубаревич призвала участников учитывать региональную специфику и локализовать территорию реализации проекта: "На весь регион слепить проект довольно сложно. Что можно сделать в Нижнем, в Заволжье уже не получится".

В числе проблем и вызовов профессор МГУ также обозначила большое количество областей с оттоком населения и общий демографический спад, уменьшение количества людей трудоспособного возраста и дифференциацию регионов в зависимости от доли людей с высшим образованием. "Когда в структуре населения понижена доля имеющих высшее образование, это проблемы с модернизацией. Человек с высшим образованием более лабилен, более объективен и более гибок", - пояснила Наталья Зубаревич.

Ещё одна сложность, с которой приходится считаться, заключается в значительном количестве людей в теневой экономике. По оценке экономистов, в России от 16 до 18 миллионов самозанятых и работающих без официального оформления граждан, при этом всего 6 миллионов из них оформлены как ИП.

После лекции участники получили консультации по Дальнему Востоку, Приволжью, Западной Сибири и Московской области – регионам, которые станут точкой приложения и реализации идей, разработанных по итогам прохождения технологии "Территориальный код".