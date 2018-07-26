Регистрация на посещение энергообъектов в рамках конференции "Электроэнергетика глазами молодежи"

В программе конференции "Электроэнергетика глазами молодежи" предусмотрены экскурсии на энергообъекты. Посещение энергообъектов возможно только по предварительной регистрации для участников, чьи доклады допущены к участию в конференции. Один участник может посетить только один энергообъект из списка ниже. Во время экскурсии при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и быть в удобной обуви. Количество мест ограничено! Регистрация продлится до 13 августа 2018 года включительно.

1. Филиал АО "Татэнерго" ‒ "Казанская ТЭЦ-2" (12 человек)

Потребность к развитию и расширению возможностей централи возникла с появлением завода "Казаньоргсинтез" и других предприятий химического комплекса, а также с бурным развитием жилищного и промышленного строительства в регионе. 27 декабря 2014 года состоялась церемония запуска нового энергоблока ПГУ-220 МВт. Установленная электрическая мощность станции увеличилась со 190 МВт до 410 МВт. Установленная тепловая мощность ‒ с 851 Гкал до 991 Гкал.

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2. Филиал ОАО "ТГК-16" ‒ "Казанская ТЭЦ-3" (10 человек)

Проект Казанской ТЭЦ-3 был разработан в мае 1965 года. Введена в эксплуатацию 1 января 1968 года. Строительство первой очереди было завершено в 1970 году. В 1980-1983 годах была введена в строй вторая очередь, в том числе была построена дымовая труба №2 (высотой 240 метров) и градирня №3. Установленная электрическая мощность станции — 420 МВт, установленная тепловая мощность — 1897 Гкал/час. ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом предприятия и жителей города Казани. Самый большой потребитель — "Казаньоргсинтез". 17 июня 2017 года на станции был введён в эксплуатацию построенный в рамках комплексной модернизации новый блок на базе крупнейшей в России (405,6 МВт) газовой турбины 9HA.01 (GE).

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3. ОАО "Сетевая компания" ‒ ПС "Центральная" (количество посетителей уточняется)

Подстанция 220/110/10 кВ Центральная была введена в работу в 1981 году. Это одна из узловых ПС Казани, через которую обеспечивается электроснабжение южной части города, она является составным элементом кольца 110 кВ, охватывающим столицу республики.

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4. Филиал АО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана (20 человек)

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан" (РДУ Татарстана) осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории республики Татарстан.

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