В Пензе на территории Арбековского рынка завершилась реконструкция теплосетей

Сотрудники филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" завершили реконструкцию тепломагистрали на проспекте Строителей в Пензе (территория Арбековского рынка).

Данные работы велись в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.

В течение месяца специалисты провели техперевооружение теплотрассы: взамен старых труб проложили новые и современные, выполненные в ППУ-изоляции, диаметром 700 мм. Общая протяженность участка составила 340 метров в однотрубном исчислении.

В ближайшее время энергетикам предстоит выполнить заключительный этап работ – восстановление благоустройства.

Данные мероприятия стали возможны благодаря программе "Re: Конструкция", целью которой является повышение надежности и функциональности энергооборудования.

Стоимость работ данного участка составила 25, 4 млн рублей.