ФСК снизила долю в "Интер РАО" до 9,24% с 12,24%

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") сообщила о снижении своей доли в "Интер РАО" до 9,24% с 12,24% акций.

Дата наступления основания для снижения доли — 31 июля.

В конце июня совет директоров ФСК одобрил продажу 10% из принадлежащих компании 18,57% акций "Интер РАО" структурам самой "Интер РАО", а также компании "ДВБ Лизинг". Тогда же "Интер РАО" сообщило, что выкупило у ФСК 7% своих акций за 24,5 миллиарда рублей. Со стороны группы "Интер РАО" покупателями акций выступили АО "Интер РАО Капитал" (6,33%) и ООО "Практика" (0,67%). Представитель ФСК при этом пояснял, что компания уже подписала договоры о продаже 10% акций "Интер РАО" со всеми покупателями.

В начале июля "Интер РАО" также приобрело у "Русгидро" 4,9% своих акций за 17,2 миллиарда рублей. Покупателем выступило "Интер РАО Капитал".

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