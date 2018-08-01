"Нафтогаз" ожидает к сентябрю отмену приостановки взыскания $2,6 млрд с "Газпрома"

Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания будет бороться за отмену решения шведского апелляционного суда, которое приостанавливает взыскание 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома", и ожидает решение в свою пользу до сентября.

"Мы стремимся к этому (отмене решения – ред.). Те же аргументы, которые соответственно используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются "Газпромом" и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны "Газпрома" о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях", — сказал Витренко в интервью DW, которое опубликовано на украинском сайте издания в среду.

Он назвал высокими шансы, что решение в пользу "Нафтогаза" будет положительным. "Шанс очень высок, потому что мы считаем, что их позиция ("Газрпома" — ред.) абсолютно необоснованная. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения", — добавил коммерческий директор компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.

Витренко в конце июля отмечал, что апелляционный суд Швеции "временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции". По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что и это ограничение будет снято в ближайшее время.

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