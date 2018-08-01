 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

"Нафтогаз" ожидает к сентябрю отмену приостановки взыскания $2,6 млрд с "Газпрома"

Нафтогаз ожидает к сентябрю отмену приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома

1 августа 2018, 16:07
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ

Обсудить на форуме

239 просмотров

Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания будет бороться за отмену решения шведского апелляционного суда, которое приостанавливает взыскание 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома", и ожидает решение в свою пользу до сентября.

"Мы стремимся к этому (отмене решения – ред.). Те же аргументы, которые соответственно используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются "Газпромом" и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны "Газпрома" о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях", — сказал Витренко в интервью DW, которое опубликовано на украинском сайте издания в среду.

Он назвал высокими шансы, что решение в пользу "Нафтогаза" будет положительным. "Шанс очень высок, потому что мы считаем, что их позиция ("Газрпома" — ред.) абсолютно необоснованная. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения", — добавил коммерческий директор компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.

Витренко в конце июля отмечал, что апелляционный суд Швеции "временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции". По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что и это ограничение будет снято в ближайшее время.

ПРАЙМ

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики В мире
В Крыму готовы увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ
США снова продлили срок избавления от активов компаний Дерипаски
Новые самонагревающиеся аккумуляторные батареи сделают электрические автомобили независимыми от климатических условий
Начались работы по проекту сооружения 500 кВ трансграничного соединения между Узбекистаном и Афганистаном

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно