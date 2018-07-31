Потребители электроэнергии Новоуральского городского округа с 1 августа переходят на обслуживание ОАО "МРСК Урала"

В соответствии с решением Минэнерго России об исключении из реестра субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности ООО "Новоуральская энергосбытовая компания" (НУЭСК) и лишения сбытовой компании статуса гарантирующего поставщика, полномочия по ресурсоснабжению ее потребителей переходят к ОАО "МРСК Урала".

В общей сложности изменения коснутся 1784 абонентов. Все они – 725 юридических и 1055 физических лиц – находятся на территории Новоуральского городского округа.

Вопрос о том, каким образом будет осуществляться перевод потребителей на обслуживание нового гарантирующего поставщика, 1 августа рассмотрел региональный штаб по обеспечению энергобезопасности под председательством министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Вместе с представителями сетевой организации в мероприятии приняли участие первый заместитель главы муниципалитета Вадим Хатипов и руководители городских предприятий ЖКХ.

"Наша задача – организовать этот процесс так, чтобы смена ресурсоснабжающей компании не отразились ни на одном потребителе – сделать его максимально удобным и прозрачным, не допустить никаких историй с "двойными" квитанциями, и чтобы жители с первых же дней четко понимали, кому, сколько и за что они платят. Коммунальным предприятиям и управляющим компаниям города, в свою очередь, необходимо выстроить с новой ресурсоснабжающей организацией конструктивный диалог и обеспечить нормальную платежную дисциплину за потребленные энергоресурсы", – подчеркнул, открывая совещание Николай Смирнов.

Статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО "МРСК Урала" министерством энергетики РФ с 1 августа 2018 года до момента проведения федеральным правительством конкурса на присвоение такого статуса в регионе специализированной организации.

Как проинформировал заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала компании – "Свердловэнерго" Иван Кокшаров, бытовое потребление электроэнергии Новоуральского городского округа делят между собой 53% городского и 47% сельского населения.

"На сегодня нам, как структуре, заинтересованной в максимально мягком "подхвате" сбытовых функций в Новоуральске, остро необходима и поддержка местных властей. Хотя сбытовая деятельность для нашей компании не является профильным видом бизнеса, мы в полной мере осознаем степень своей ответственности перед территорией за сохранение на ней стабильной ситуации с электроснабжением. И в этой связи ожидаем от управляющих компаний города и коммунальных структур, долги которых перед лишенной статуса сбытовой компанией превышают 100 миллионов рублей, стабилизации платежной дисциплины", – отметил он.

Для того же, чтобы избежать двойной оплаты и обеспечить полную корректность платежей, пояснил представитель МРСК Урала, новоуральцам необходимо выполнить лишь два условия. Первое: проверить, нет непогашенных платежей за предыдущие периоды и, в случае необходимости, погасить их по счетам НУЭСК, включая платежи за июль. И второе: жители не должны производить авансовые платежи за август 2018 в адрес НУЭСК. Новые квитанции, по которым с этого времени и нужно будет и производить оплату, им придут уже с реквизитами ОАО "МРСК Урала",

В настоящий момент, рассказал Иван Кокшаров, работа по передаче функций идет в полном соответствии с внутренним графиком и находится под контролем регионального МинЖКХ. Все потребители Новоуральского городского округа, ранее оплачивавшие счета за электроэнергию в адрес НУЭСК, о предстоящих изменениях будут оповещены. Энергетики филиала "Свердловэнерго" завершают формирование каналов коммуникаций по приему показаний приборов учета и занимаются организационными моментами по переводу персонала НУЭСК в штат. "МРСК Урала" просит потребителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и следить за информационными сообщениями "МРСК Урала".

Напомним, НУЭСК – вторая энергосбытовая компания на территории Свердловской области, лишенная из-за долгов статуса гарантирующего поставщика. В марте аналогичная процедура была проведена в отношении АО "Роскоммунэнерго" (сбытовая компания, обеспечивавшая электроэнергией Нижний Тагил и Невьянск).