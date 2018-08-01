Жигулевская ГЭС увеличила установленную мощность на 10,5 мегаватта

С 1 августа 2018 года установленная мощность Жигулевской ГЭС увеличилась на 10,5 МВт и составляет 2 477,5 МВт. Это стало возможным после замены гидротурбины №11 в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро. Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата со 115 до 125,5 МВт, после чего была проведена процедура изменения номинальной мощности - перемаркировка оборудования.

Новая турбина имеет улучшенную конструкцию, большую мощность и отличается высокой степенью экологической безопасности. Помимо замены гидротурбинной установки на агрегате смонтировали современную систему управления, которая устанавливается на всех реконструируемых гидроагрегатах Жигулевской ГЭС.

Всего было модернизировано оборудование 14 гидроагрегатов Жигулевской ГЭС (еще шесть были обновлены до 2010 года). Последний гидроагрегат со станционным номером №20 пройдет процедуру перемаркировки в следующем году. После завершения модернизации суммарная мощность Жигулевской ГЭС составит 2 488 МВт.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.