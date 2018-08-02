Более 4,5 миллионов рублей пени выплатили энергетикам жители Кабардино-Балкарии

В связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленного энергоресурса потребители электроэнергии частного сектора Кабардино-Балкарской Республики за шесть месяцев 2018 года выплатили АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") 4,52 млн рублей пени, из которых 1,47 млн рублей приходится на жителей г.о. Нальчик.

Начисление пени и, как следствие, существенное увеличение суммы обязательного платежа грозит тем, кто "забыл" своевременно оплатить счет за потребленную электроэнергию.

Данная мера дисциплинарного воздействия применяется к должникам в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ и направлена исключительно на укрепление платежной дисциплины и надежного электроснабжения добросовестных потребителей электроэнергии. Стоит отметить, что этот нормативный документ разрешил погашение задолженности без финансовых санкций гражданам, допустившим небольшую задержку при оплате. Так, при погашении долга в течение одного месяца физическим лицам пеня не начисляется. А вот для злостных неплательщиков созданы более жесткие условия – за последующие два месяца неуплаты долга размер пени составит 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, с 91-го дня –1/130 ставки.

"Начисляя пеню, используем данный нам законодательством рычаг воздействия на должников. Просрочив платеж, и один раз оплатив пеню, потребитель поймет, что задерживать оплату счетов за электроэнергию не выгодно", - заметил управляющий директор АО "Каббалкэнерго" Аслан Докшукин.

Во избежание применения штрафных санкций и начисления процентов за просроченные платежи гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии призывает своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

Напомним, задолженность населения республики за энергоресурс по состоянию на 01 июля 2018 года составляет 148,57 млн рублей.

