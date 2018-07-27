ПАО "ТГК-1" приняло участие в заседании рабочей группы Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод

30-31 июля 2018 года в Таллинне (Эстонская Республика) прошло заседание рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами Совместной Российско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. В состав российской делегации вошли представители ПАО "ТГК-1", администрации Ленинградской и Псковской областей, территориальных органов Росводресурсов, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета.

— Среди важных вопросов, которые мы обсудили, были итоги реализации водохозяйственных мероприятий в бассейне Нарвы и состояние гидротехнических сооружений Нарвского гидроузла, который находится в ведении "ТГК-1", — рассказал директор Нарвской ГЭС ПАО "ТГК-1" Олег Медведев. — Мы проинформировали наших коллег о проведенных и планируемых экологических мероприятиях, тренировках и учениях на объектах компании.

Участники утвердили доклад к заседанию Совместной Российско-Эстонской комиссии и подчеркнули важность встреч, поскольку только согласованные действия позволяют эффективно охранять и использовать ресурсы трансграничных вод.