Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2018 года увеличилось на 3,2 % по сравнению с июлем 2017 года

Репортаж "Pfisterer в России"
2 августа 2018, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2018 года составило 79,4 млрд кВт•ч, что на 3,2 % больше объема потребления за июль 2017 года. Потребление электроэнергии в июле 2018 года в целом по России составило 80,8 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше аналогичного показателя 2017 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
В июле 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 80,4 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше чем в июле 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2018 года составила 81,8 млрд кВт•ч, что на 3,1 % больше выработки в июле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,1 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем в июле 2017 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2018 года составила 17,3 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше уровня 2017 года), выработка АЭС – 16,4 млрд кВт•ч (на 4,0 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,6 млрд кВт•ч (на 4,3 % больше уровня 2017 года).
Максимум потребления мощности в июле 2018 года составил 118 939 МВт, что выше аналогичного показателя 2017 года на 1,8 %.
Увеличение потребления электрической энергии и мощности в июле 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. Среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в июле текущего года составила +20,4°C что на 1,6°C выше аналогичного показателя 2017 года.
Данные за июль 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июля
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июля
2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
3,6
|
8,9
|
3,1
|
6,0
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
15,2
|
0,3
|
15,9
|
1,7
|
Урал
|
20,1
|
2,4
|
19,7
|
0,9
|
Средняя Волга
|
9,1
|
4,0
|
8,6
|
5,9
|
Центр
|
16,5
|
0,7
|
17,9
|
3,1
|
Северо-Запад
|
8,2
|
9,0
|
6,8
|
2,8
|
Юг
|
9,0
|
5,9
|
8,9
|
9,3
Потребление электроэнергии за семь месяцев 2018 года в целом по России составило 623,2 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 611,2 млрд кВт•ч, что на 1,9 % больше чем в январе – июле 2017 года.
С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 628,9 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема выработки в январе – июле 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2018 года составила 616,8 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 356,3 млрд кВт•ч, что на 2,3 % больше, чем в январе – июле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 108,2 млрд кВт•ч (на 2,1 % больше, чем за семь месяцев 2017 года), выработка АЭС – 116,0 млрд кВт•ч (на 1,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 35,7 млрд кВт•ч (на 3,6 % больше показателя января – июня 2017 года).
Данные за семь месяцев 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июня
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июня 2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
29,5
|
6,3
|
27,4
|
5,4
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
122,8
|
0,9
|
126,7
|
2,9
|
Урал
|
151,7
|
0,9
|
151,0
|
-0,3
|
Средняя Волга
|
68,4
|
8,8
|
63,8
|
3,0
|
Центр
|
129,6
|
-5.3
|
139,5
|
1,6
|
Северо-Запад
|
65,2
|
5,7
|
55,2
|
1,5
|
Юг
|
61,6
|
7,6
|
59,6
|
4,8