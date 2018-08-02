Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2018 года увеличилось на 3,2 % по сравнению с июлем 2017 года

По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2018 года составило 79,4 млрд кВт•ч, что на 3,2 % больше объема потребления за июль 2017 года. Потребление электроэнергии в июле 2018 года в целом по России составило 80,8 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В июле 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 80,4 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше чем в июле 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2018 года составила 81,8 млрд кВт•ч, что на 3,1 % больше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,1 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем в июле 2017 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2018 года составила 17,3 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше уровня 2017 года), выработка АЭС – 16,4 млрд кВт•ч (на 4,0 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,6 млрд кВт•ч (на 4,3 % больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в июле 2018 года составил 118 939 МВт, что выше аналогичного показателя 2017 года на 1,8 %.

Увеличение потребления электрической энергии и мощности в июле 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. Среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в июле текущего года составила +20,4°C что на 1,6°C выше аналогичного показателя 2017 года.

Данные за июль 2018 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно июля

2017 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно июля 2017 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 3,6 8,9 3,1 6,0 Сибирь (с учетом изолированных систем) 15,2 0,3 15,9 1,7 Урал 20,1 2,4 19,7 0,9 Средняя Волга 9,1 4,0 8,6 5,9 Центр 16,5 0,7 17,9 3,1 Северо-Запад 8,2 9,0 6,8 2,8 Юг 9,0 5,9 8,9 9,3

Потребление электроэнергии за семь месяцев 2018 года в целом по России составило 623,2 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 611,2 млрд кВт•ч, что на 1,9 % больше чем в январе – июле 2017 года.

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 628,9 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема выработки в январе – июле 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2018 года составила 616,8 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 356,3 млрд кВт•ч, что на 2,3 % больше, чем в январе – июле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 108,2 млрд кВт•ч (на 2,1 % больше, чем за семь месяцев 2017 года), выработка АЭС – 116,0 млрд кВт•ч (на 1,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 35,7 млрд кВт•ч (на 3,6 % больше показателя января – июня 2017 года).

Данные за семь месяцев 2018 года