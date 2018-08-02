РКС разрабатывает технологию сверхскоростной передачи данных для спутников

Картографические спутники, работающие на околоземных орбитах, а также те, что ведут дистанционное зондирование Земли из космоса, смогут передавать данные в пять и даже 30 раз быстрее в большем объеме и лучшем разрешении. Такие перспективы открывает новая сверхскоростная радиолиния для перспективных российских космических аппаратов, разработанная специалистами холдинга "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Как следует из официального заявления РКС, на сегодняшний день завершена стендовая отработка экспериментальной системы - с ее помощью можно будет передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с.

"Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам дистанционного зондирования Земли конкурировать с лучшими зарубежными аналогами", - отмечается в сообщении.

Потребность в такого рода высокоскоростных радиолиниях возникла в связи с ростом разрешения спутниковых снимков и, как следствие, резким увеличением объема передаваемых данных. Заметим, что сейчас российские спутники-картографы типа "Ресурс-П" передают данные на Землю со скоростью 300 Мбит/с. Это в пять раз медленнее того, что предлагается и уже экспериментально отработано на стендах.

А специалисты РКС смотрят дальше. По словам инженера-исследователя Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры Алексея Петрова, уже прорабатывается возможность практического применения нескольких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с - то есть в 30 раз, чем сейчас.

"Такая скорость, - пояснил разработчик, - позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем".

Подобная радиолиния, уточнили в пресс-службе РКС, требуется для того, чтобы принимать информацию со спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения. Создаваемая система "позволит с высокой оперативностью передавать на Землю снимки, получаемые спутниками ДЗЗ с разрешающей способностью менее одного метра и большой полосой обзора, включая многоспектральные изображения высокого разрешения".

Эксперты "РГ", профессионально знакомые с этой темой, не исключают, что новая разработка РКС будет востребована и на других, помимо ДЗЗ, космических аппаратах с высокоскоростными каналами связи.

Российская газета