 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" выявили на одном из деревообрабатывающих предприятий Ильинского района хищение электроэнергии на сумму более 1,6 миллиона рублей

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/6 кВ "Усть-Качка".

Энергетикам предстоит выполнить ремонт 2 масляных выключателей 35 кВ, 10 масляных и 5 вакуумных выключателей 6 кВ, 6 разъединителей 35 кВ, 15 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения, провести ряд других работ. Стоимость запланированных мероприятий составит почти 1 миллион рублей.

Подстанция "Усть-Качка" обеспечивает электроснабжение более 6 тысяч потребителей, проживающих в одноименном селе, а также в 8 близлежащих населенных пунктах Пермского района. Отметим, что в Усть-Качке работает курорт всероссийского значения. Ежегодно здесь лечатся и оздоравливаются более 35 тысяч пермяков и гостей из других регионов нашей страны.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Энергетики
Филиал
Кинешемские электрические сети
К электрическим сетям
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно