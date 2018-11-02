Специалисты "Пермэнерго" выявили на одном из деревообрабатывающих предприятий Ильинского района хищение электроэнергии на сумму более 1,6 миллиона рублей

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/6 кВ "Усть-Качка".

Энергетикам предстоит выполнить ремонт 2 масляных выключателей 35 кВ, 10 масляных и 5 вакуумных выключателей 6 кВ, 6 разъединителей 35 кВ, 15 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения, провести ряд других работ. Стоимость запланированных мероприятий составит почти 1 миллион рублей.

Подстанция "Усть-Качка" обеспечивает электроснабжение более 6 тысяч потребителей, проживающих в одноименном селе, а также в 8 близлежащих населенных пунктах Пермского района. Отметим, что в Усть-Качке работает курорт всероссийского значения. Ежегодно здесь лечатся и оздоравливаются более 35 тысяч пермяков и гостей из других регионов нашей страны.