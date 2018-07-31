"У молодёжи ещё есть желание изменить мир": идеи форума прошли первый краш-тест

1 августа на Международном форуме молодых энергетиков и промышленников "Форсаж-2018" стало днём краш-тестов. Идеи развития регионов, в течение нескольких дней разрабатываемые участниками форума, прошли испытания на прочность. Каждую команду "тестировали" трое разнопрофильных специалистов. Всего же на поляну приехали 50 экспертов из бизнеса, органов власти, сферы социальных проектов и т.д.

Критерии, по которых эксперты оценивали проекты, были разными. Например, директор форума Евгений Сидоров делал упор на реалистичность идеи: "Я рассматривал представленные проекты с точки зрения своего практического опыта. И критерий оценки здесь – это адекватность и применимость в реальной жизни. Команды находят новое звучание для востребованных тем, при этом не копируя, а адаптируя идею под свои задачи. Мне нравится, что ребята болеют сердцем за свои проекты, готовы их защищать и отстаивать спроектированную точку зрения. Поэтому я вижу свою миссию эксперта не в критике, а в предоставлении обратной связи и взгляда со стороны". С Евгением солидарен и Тимур Хазиахметов, директор департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО "РусГидро": "Наиболее важным для меня было найти фигуру заказчика, чтобы убедиться, насколько участники способны оценить потребности в их проекте, насколько их задумка полезна. Я инженер, мне сложно без конкретики, поэтому моей задачей было немного заземлять эти проекты и переходить от глобальных целей к конкретным. К счастью, участники оказались заинтересованными, готовыми к диалогу. И получился конструктивный разговор".

Ирина Найдёнова, начальник службы клиентского сервиса АО "Мособлгаз" акцентировала внимание скорее на самих участниках, чем на проектах: "Я обращала внимание на образ мыслей команд, их обучаемость, хотят ли развиваться в дальнейшем. Для меня важен именно потенциал развития". А вот начальник управления молодёжной политики Минобра Калужской области Михаил Артамонов самым важным считал актуальность и масштаб: "Хотелось бы понимать, что участники реально осознают актуальность идей, которые пытаются оформить в проект. Кроме того, я обращал внимание на масштабность проекта. На мой взгляд, на таком серьёзном форуме проекты должны охватывать довольно большую аудиторию, причём не только количественно, но и в плане количества сфер применения".

Один из участников "Форсажа" Иван Черненьков, представитель МОЭСК, работавший в шатре "Западная Сибирь", считает: "Эксперты при оценке наших проектов действовали очень равномерно и размеренно. Все вопросы касались содержательной части и были больше вдохновляющими, нежели деморализующими. Многие задавали вопросы по ключевым показателям проекта: кому он нужен, как, сколько, когда и что именно мы можем сделать. Это была хорошая предварительная проверка проекта – считавшиеся до этого сильными сторонами и бастионами крепости моменты разрушались буквально за два вопроса. Есть над чем поработать и, конечно, вдохновение придёт, и мы всё доведём до ума. Нам дали понять, что мы должны видеть свои цели и задачи".

Топ-менеджеры компании АО "Мособлгаз" Юрий Поликарпов, начальник производственного отдела аппарата управления, и Андрей Агеев, директор филиала "Балашихамежрайгаз", оценили одну из идей, решающую проблему поставки электричества на газораспределительный пункт. Это можно решить с помощью установки на существующие газопроводы низкого и среднего давления системы турбодетандера – турбомашины, снижающей давление и температуру газа.

Юрий Поликарпов отметил реалистичность идеи, быстроту её исполнения и минимальные затраты. "Идея немного сыровата, в том плане что не просчитана экономика. Плюсы состоят в том, что мы покроем все наши расходы на электроэнергию на газовых объектах, к которым трудно подвести электрические сети. В перспективе мы можем построить электрические сети и подавать газ потребителям вместе с электричеством. Это также несомненно можно отнести к плюсам", – рассказал Юрий Поликарпов.

Андрей Агеев поделился впечатлениями о форуме: "Я впервые принимаю участие в качестве эксперта. Поражён масштабами, качеством организации. Очень интересно то, что есть ребята из других регионов и других предприятий. Это площадка для обмена опытом, мыслями. Если честно, я отпускал своих сотрудников с мыслями о том, что они едут есть шашлык, сидеть у костра. А увидел здесь, что работа кипит, процессы идут полным ходом. Ребята генерируют идеи. Они хотят и могут развиваться. Это радует. Это прекрасно!"

На доработку проектов у участников всего день. Защита состоится в пятницу, 3 августа, в заключительный день работы форума.