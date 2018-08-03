"Ленэнерго" провело День презентаций в учебном комплексе компании

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело День презентаций в учебно-тренировочном комплексе компании в Терволово. Крупнейшие производители электротехнического оборудования представили на мероприятии коммутационную аппаратуру 35-110 кВ.

В Дне презентаций приняли участие представители девять предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области. В рамках заседания производители рассказали о своих новых разработках, внедренных инновационных решениях, а также продемонстрировали сами новинки: выключатели с различными видами изоляции, комплектные распределительные устройства, реклоузеры, разъединители и заземлители, а также системы и приборы для диагностики, и проверки коммутационной аппаратуры.

"Ленэнерго" проводит Дни презентаций с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе.