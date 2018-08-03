 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" провело День презентаций в учебном комплексе компании

Ленэнерго провело День презентаций в учебном комплексе компании

3 августа 2018, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

232 просмотра

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело День презентаций в учебно-тренировочном комплексе компании в Терволово. Крупнейшие производители электротехнического оборудования представили на мероприятии коммутационную аппаратуру 35-110 кВ.

В Дне презентаций приняли участие представители девять предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области. В рамках заседания производители рассказали о своих новых разработках, внедренных инновационных решениях, а также продемонстрировали сами новинки: выключатели с различными видами изоляции, комплектные распределительные устройства, реклоузеры, разъединители и заземлители, а также системы и приборы для диагностики, и проверки коммутационной аппаратуры.

"Ленэнерго" проводит Дни презентаций с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
В Нижневартовске определили победителей всероссийских соревнований профессионального мастерства группы компаний
Глава ФСК ЕЭС подвел итоги работы компании в 1 полугодии 2018 года
Команда МРСК Северо-Запада вошла в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ
Волгоградский арендатор
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно