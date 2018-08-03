Пермские теплоэнергетики "Т Плюс" преодолели "экватор" летней ремонтной кампании

Подготовка тепловых сетей и генерирующих мощностей Пермского филиала "Т Плюс" к предстоящему осенне-зимнему периоду реализуется в соответствии с заявленным графиком и выполнена уже более чем на 50%. Завершено 11 капитальных и средних ремонтов на генерирующем оборудовании. Кроме того, переложено более 9 км тепловых сетей.

Всего в 2018 году в Пермском филиале "Т Плюс" намерены провести 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования, в том числе 17 котельных агрегатов общей производительностью 4137 тонн в час, 5 паровых турбин совокупной мощностью 117,9 МВт, 2 газовых турбин мощностью 194 МВт, гидротурбины Широковской ГЭС мощностью 11,9 МВт и более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. В феврале был реализован один из самых крупных ремонтов этого года – сервисное обслуживание блока ГТУ Пермской ТЭЦ-9, в ходе которой выполнен комплекс работ по замене узлов и проведена оценка состояния оборудования.

В летний период особое внимание уделяется обновлению тепловых сетей. Помимо обязательных гидравлических испытаний, продолжается масштабное перевооружение теплопроводов, начатое в 2017 году в рамках программы "Т Плюс" "Re: Конструкция". Перекладка теплосетей проводится на улицах Крисанова, Краснова, Газеты "Звезда", Петропавловской. Продолжается один из знаковых проектов прошлого года – реконструкция теплосети на ул. Островского. Здесь предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета "Семья" до улицы Тимирязева длиной 360 м.

Только в Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей, а в рамках программы ремонтов – отремонтировать порядка 16 км тепловых сетей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы предполагается направить 800 млн рублей. В целом на мероприятия по подготовке к зиме (ремонты и технические перевооружения сетей и энергооборудования) Пермский филиал "Т Плюс" и предприятия, входящих в его контур управления, планируют направить 2,56 млрд рублей.

Максимальная степень ответственности, с которой энергетики традиционно подходят к подготовке оборудования к отопительному сезону, продиктована исключительной важностью систем теплоснабжения для жизнеобеспечения городов. Соответствующую степень ответственности представители ресурсоснабжающих организаций ожидают и от потребителей: как жителей, так и организаций, обеспечивающих функционирование тепловых систем в жилых домах.

