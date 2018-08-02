В Минпромторге прошло совещание по формированию Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года

В рамках работы над проектом Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года в Минпромторге России прошло совещание по обсуждению хода её подготовки и исполнению соответствующих поручений Правительства Российской Федерации.

В совещании приняли участие представители основного разработчика Стратегии – Минэкономразвития России и руководители всех профильных департаментов Минпромторга России.

Министерством была проведена комплексная работа со всеми субъектами Российской Федерации по анализу заявленных к реализации важнейших региональных инвестиционных проектов с горизонтом планирования до 2025 г. и потребностью в необходимой для их реализации транспортной, энергетической и кадровой инфраструктуры.

На совещании особое внимание было уделено методике формирования перечня эффективных экономических специализаций в разрезе субъектов Российской Федерации и подходам к их применению при оказании государственной поддержки проектам в промышленности.

Представитель Минпромторга России отметил, что при проработке Минэкономразвития России вопроса о развитии федеральных государственных информационных систем стратегического и территориального планирования необходимо обеспечить их увязку и интеграцию с действующей государственной информационной системой промышленности (ГИСП).

Итоговую редакцию проекта Стратегии планируется обсудить 10 августа на всероссийской видеоконференции под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко.