Более 6 тысяч сотрудников МРСК Центра и Приволжья прошли обучение в первом полугодии 2018 года

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подвели итоги работы по обучению персонала в первом полугодии 2018 года. За отчетный период обучение с отрывом от производства прошли 6 919 сотрудников, что составляет 31% от среднесписочной численности работников сетевой компании.

Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию получили энергетики из исполнительного аппарата и всех филиалов компании. Около 95% от общего количества обученных с отрывом от производства – представители производственного персонала.

Обучение по профильным для электросетевого комплекса направлениям реализуется на базе таких вузов как: ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ", ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина", ФГБОУ ВО "Рязанский государственный радиотехнический университет" и т.д, а также на базе ссузов и профильных учебных заведений.

В значительной степени потребность в обучении персонала компании удовлетворяют семь корпоративных учебных центров, в которых МРСК Центра и Приволжья осуществляет функции учредителя. Наиболее востребованными являются образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям.

МРСК Центра и Приволжья ориентирована на непрерывный процесс обучения своих сотрудников. Для этого в компании созданы все условия. Новые знания и профессиональные умения, приобретаемые энергетиками в процессе обучения, являются одним из главных условий высокого профессионализма персонала, это положительным образом влияет на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей девяти регионов.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО "Россети". ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

Под управлением ПАО "МРСК Центра и Приволжья" находится 271,2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 63,2 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 42,2 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает более 22,3 тыс. человек.

С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья" переданы ПАО "МРСК Центра".

Основными акционерами ПАО "МРСК Центра и Приволжья", кроме ПАО "Россети", являются компании GenholdLimited и EnergyoSolutionsRussia (Cyprus) Limited. В свободном обращении находится 27.5 % акций ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Общее количество акционеров — более 22 тыс.

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек.