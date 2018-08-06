В "Оренбургэнерго" готовят электрические сети к зиме

Бригады Оренбургского производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" выполняют плановые работы по ремонту электрических сетей в Оренбурге и пригородных населенных пунктах.

Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 киловольта в Покровке обеспечивает электроэнергией два десятка домов. Здесь сотрудники Оренбургского производственного отделения заменили 7 деревянных опор на железобетонные. Чтобы предотвратить схлесты провода в ветреную погоду дополнительно установят 5 опор.

Следующий этап – замена голого провода на изолированный. Энергетики заменят и провод магистральной линии, и 50 вводов в дома жителей Покровки.

Безопасное проведение ремонтов невозможно без кратковременных отключений электроэнергии. Энергетики предупреждают жителей районов, которые попадают в зону ограничения.

- За сутки до начала работ диспетчер обзванивает глав поселковых администраций и сообщает точную дату, время отключения и перечне улиц, где не будет электричества, - рассказал Дмитрий Липин, заместитель главного инженера Оренбургского производственного отделения. - Объявления о плановых отключениях расклеиваем на информационных стендах и досках объявлений. Надеемся на понимание оренбуржцев и в свою очередь делаем все, что бы свести неудобства до минимума: все работы проводятся до окончания рабочего дня.

В Оренбурге диспетчеры по телефону предупреждают об отключениях управляющие компании и ТСЖ, ответственных за электрохозяйства предприятий и организаций. Информацию о плановых отключениях в Оренбурге также можно узнать:

- на сайте "Орендей" www.orenday.ru;

- на сайте администрации города Оренбурга www.orenburg.ru;

- в эфире телеканала "Россия 1";

- в диспетчерской Оренбургского производственного отделения по телефону 56-83-38.

Ремонтная кампания Оренбургского производственного отделения продолжится до октября. В Оренбурге выполнят ремонт электрических сетей на нескольких десятках улиц: Чебеньковской, Курильской, Сахалинской, Курганской, Бузулукской, Приволжской, 1-ой Луговой, Луговой, Яицкой, Заречной, Набережной реки Сакмара, Павловской, 2-ой Линейной, Караван-Сарайской, Казаковской, 1-ой Ириклинской, Кардонной, Андреева, Попова, Дунаевского, переулкам Буровому и Банному.

Ремонтные работы пройдут и в сельских населенных пунктах Оренбургского района: Нежинка, Дедуровка, Городище, Никольское, Черноречье, Юный, Подгородняя Покровка, Чебеньки, Пригородный, Сергиевка, Овощевод, Узловой, Чистый, Жилгородок, Бородецкое, Каменноозёрное, Светлогорка, Чкаловский, Пруды, Мирный путь, Самородово, Караванный, Весенний, Береговой, Бердянка, Благословенка, Чкалов, Паника, Джиланды, Нижняя Павловка, Сакмара, Архангеловка, Струково, Репино, Нефтяников, Горный, Первомайский, Экспериментальный, Донгуз, Вязовка, Ивановка, Соловьёвка, Зубаревка, Чулошников.













Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.









Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (ПАО "МРСК Волги") – электросетевая компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО "МРСК Волги" находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 695 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 021 МВА, 45 569 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ установленной мощностью около 7627 МВА, более 225 440 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является ПАО "Россети" (доля в уставном капитале - 67,97 %).