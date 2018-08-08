МРСК Центра и Приволжья: свыше 4900 фактов хищения электроэнергии пресечено специалистами энергокомпании в первой половине 2018 года

Сотрудники ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. В период с января по июнь 2018 г. было выявлено 4 911 фактов незаконного потребления электроэнергии, ущерб энергокомпании превысил 500 млн руб

Значительный эффект дают рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых специалисты производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета.

В указанный период энергетики, совместно с сотрудниками полиции, провели свыше 1 513 рейдов и проверок узлов учета потребителей. По итогам проверок возбуждено 1 402 административных и 6 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 754 человека. С начала года оплачено недобросовестными потребителями 672 акта о бездоговорном потреблении электроэнергии общим объемом более 3 млн кВт*ч на сумму свыше 12,3 млн рублей, включено в полезный отпуск безучетно потребленной электроэнергии 114 млн на сумму порядка 418 млн руб.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

От преступных действий энерговоров страдает несколько сторон. На сумму ущерба сетевая компания могла выполнить работы по реконструкции энергообъектов и обновить техническую базу электросетевого комплекса, повысив надежность электроснабжения добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета. Кроме того, в результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.