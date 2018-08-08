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Новый проект бюджета ЕС на 2021­-2027 годы и развитие кабельного сектора

Ассоциация европейских производителей проводов и кабелей, базирующаяся в Брюсселе, Бельгия, одобряет решение Европейской комиссии (ЕС) увеличить финансирование программы Объединения энергосистем (Connecting Europe Facility - CEF) в рамках нового предлагаемого проекта долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2021-2027 г.г.

Программа CEF является основным инструментом объединения Европы путём создания электроэнергетических и телекоммуникационных сетей, которые необходимы для того, чтобы Европейский Союз оставался конкурентоспособным на глобальном уровне. Новая Многонациональная финансовая структура (Multinational Financial Framework - MFF) включает реформированную программу CEF, которая позволит Европейскому Союзу продолжать инвестировать в создание транс-европейских цифровых, энергетических и транспортных сетей. Предполагается, что при реализации этой программы будут использоваться синергии между энергетическими, цифровыми и транспортными инфраструктурами. Программа CEF и Европейские строительные и инвестиционные фонды (European Structural and Investment Funds) будут также взаимодополнять друг друга при инвестировании в инфраструктурные строительство. Новый проект по MFF предусматривает следующее: на программу CEF Energy (Создание энергетических сетей) будет выделено 8,650 миллиардов евро (5,850 миллиардов евро по текущей программе, которая заканчивается в 220 году), программа CEF Digital (цифровые сети) будет финансироваться в размере 3,000 миллиардов евро. Эти суммы значительно превосходят ассигнованные в настоящее время инвестиции размером 1,04 миллиарда евро.

Компания: RusCable.Ru

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