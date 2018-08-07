Специалисты "МРСК Урала" сохранили для жителей Челябинской области сервисы приема платежей за электроэнергию

В первой декаде августа специалисты ОАО "МРСК Урала" направили в адреса жителей Южного Урала квитанции за июль 2018 года; в настоящее время ведется прием платежей от населения. Для удобства потребителей энергетики сохранили привычные способы оплаты, заключив договоры с агентами по приёму платежей на территории Челябинской области: ПАО "Челябинвестбанк" (система "Город"), ПАО "Челиндбанк", ПАО "Сбербанк России", ФГУП "Почта России".

Все необходимые сервисы доступны населению в полном объеме. В их числе



пункты приема платежей системы "Город" (в случае отсутствия квитанции оплату можно произвести по системе "Город", назвав услугу "ОАО МРСК Урала - за электроэнергию");

офисы и терминалы ПАО "Челиндбанк" ;

офисы и терминалы ПАО "Сбербанк России" ; почтовые отделения в г. Челябинске и населенных пунктах Челябинской области (ФГУП "Почта России").

Совершать дистанционную оплату могут владельцы карт Сбербанка через услугу "Автоплатеж", в интернет-банке/мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" .

Напоминаем, что номер лицевого счета абонента остается прежним*.

Оплату электроэнергии за июль необходимо производить только в адрес ОАО "МРСК Урала" по реквизитам, указанным в платёжном документе.

При оплате рекомендуем передавать показания приборов учета электроэнергии, обязательно указав дату снятия показаний.

Жителям региона также доступны различные сервисы для передачи показаний приборов учета электроэнергии



по системе "Город", отделениях ПАО "Челиндбанк", ПАО "Сбербанк России", ФГУП "Почта России";

по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 (следуйте указаниям автоинформатора);

на официальном сайте ОАО "МРСК Урала" www.mrsk-ural.ru: Главная страница/Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябинская область/Передача показаний (укажите номер лицевого счёта в соответствующем поле (10 знаков);. заполнив ведомость для сбора показаний в расчётных центрах .

Поясним, что по вопросам, возникшим в части начислений за июль 2018г., необходимо обращаться очно в расчётные центры , при этом необходимо взять с собой документы и снять показания прибора учета электроэнергии в день обращения.

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*Лицевые счета для расчетов в базе данных ОАО "МРСК Урала" открыты на основании информации, полученной от уполномоченного органа.