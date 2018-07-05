Спартакиада работников ООО "Сарансккабель"

В канун Дня Рождения завода были подведены итоги уже ставшей традиционной спартакиады работников ООО "Сарансккабель".

В течение месяца заводчане и спортивные коллективы подразделений завода в бескомпромиссной борьбе выявляли сильнейших в трех видах спорта: волейболе, мини-футболе и настольном теннисе. Отрадно, что из года в год растет число участников Спартакиады, при этом повышается, как уровень спортивных результатов, так и конкуренция за призовые места. В соревнованиях волейбольных команд первенствовала команда Заводоуправления, второе место заняла команда производственного подразделения завода, третьими стала волейбольная команда "Эпромет".

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин призерами стали:

I место - Тузин Владимир Викторович – слесарь-ремонтник;

II место - Ситников Николай Федорович – электромонтер;

III место - Батин Николай Николаевич - начальник отдела развития производственных систем.

В соревновании по настольному теннису среди представительниц прекрасного пола победителем стала инженер отдела стандартизации и сертификации Тукузова Елена Юрьевна, второе место заняла инженер лаборатории электрических испытаний Сабурова Людмила Александровна, третье место у Волковой Елены Александровны - начальника бюро таможенного декларирования.

В командных соревнованиях по настольному теннису первенствовала команда Ремонтно-механического цеха, возглавляемая Адушевым Сергеем Ивановичем, второе и третье место разделили спортивные коллективы Энергетического цеха и ООО "Эпромет".

Настоящим украшением праздника спорта стал футбольный турнир трудовых коллективов предприятия. В напряженной и бескомпромиссной борьбе победителем турнира стала команда Цеха №2, второе место завоевала команда Службы продаж, третье место у сборной "Эпромет".

В торжественной обстановке победители и призеры соревнований были отмечены заслуженными наградами и денежными призами.

Значение подобных Спартакиад трудно переоценить. Ведь это возможность сформировать корпоративные и спортивные традиции внутри трудовых коллективов, укрепить взаимоотношения сотрудников. И каждое подобное мероприятие превращается в праздник физкультуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Поздравляем победителей и всех участников Спартакиады ООО "Сарансккабель"!