В филиале "Тулэнерго" отремонтировано более 2000 км линий электропередачи

По итогам реализации ремонтной программы в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" полностью выполнен план первого полугодия по ремонту воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ и трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ.

За шесть месяцев текущего года энергетики провели капитальный ремонт 658 ТП 6-10/0,4 кВ и отремонтировали 2444 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.

В рамках ремонтной программы 2018 года в филиале "Тулэнерго" планируется выполнить капитальный ремонт 1186 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, произвести ремонтные работы на 4546,44 километрах линий электропередачи 0,4 - 110 кВ.

Напомним, что ремонтная программа филиала "Тулэнерго" формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования. Ее успешная реализация позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и подготовить оборудование электросетевого комплекса к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2018 – 2019 года.