Усть-Джегутинская малая ГЭС строится ПАО "РусГидро" в Карачаево-Черкесии, вблизи сооружений действующего водохозяйственного гидроузла на реке Кубань. Гидроэлектростанция будет использовать энергию воды, которая в настоящее время вхолостую пропускается через водосброс в нижний бьеф.

В настоящее время на Усть-Джегутинской малой ГЭС началась активная фаза строительства. В полном объеме уложен бетон в первый ярус здания МГЭС. Ведется сборка арматурного каркаса второго яруса, в котором будут установлены закладные части гидротурбин. Под защитой временной перемычки и противофильтрационной шпунтовой стенки возводится фундамент водоприемника и рыбозащитного устройства. Начат монтаж металлоконструкций напорного трубопровода.

Мощность МГЭС – 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 25,6 млн кВт-ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, что в перспективе позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт. Проект реализуется по итогам отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, что обеспечивает его окупаемость.

Поставщиками основного оборудования для Усть-Джегутинской МГЭС являются АО "Атомэнергомаш" и электротехнический концерн "РУСЭЛПРОМ".