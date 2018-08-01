Тамбовэнерго успешно борется с потерями в сетях

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подвели итоги реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии за 1 полугодие 2018 года. Фактический уровень потерь составил 7,09% от общего объема отпуска электроэнергии в сеть, что на 0,03% ниже планового показателя. Объем экономии составил 474 тыс кВтч или 1,335 млн рублей.

Весомый эффект, в достижении целевого уровня потерь, дали рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления. С января по июнь 2018 года недобросовестными потребителями оплачено 24 акта бездоговорного потребления на общую сумму порядка 2,38 миллиона рублей и 62 акта безучетного потребления, включенного в объем передачи электроэнергии в размере 21,9 миллиона рублей (в том числе за предыдущие периоды). С остальных нарушителей задолженность будет взыскиваться принудительно, в судебном порядке, с возложением на виновных всех судебных расходов.

Также снижению потерь способствовала замена приборов учета, вышедших из строя либо признанных непригодными к расчету. Выполнялись и другие организационные и технические мероприятия. В том числе - замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод в местах наибольших потерь электроэнергии. Также производилось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами, трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Эффективная реализация филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" мероприятий по снижению потерь способствует повышению эффективности работы электросетевого комплекса, качества и надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области. Средства, сэкономленные в результате их выполнения, направляются предприятием, в числе прочего, на развитие электросетевой инфраструктуры региона.