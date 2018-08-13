В трех районах Дагестана начались восстановительные работы после разгула стихии

МАХАЧКАЛА, 13 августа. Ливни и сходы селей в Дагестане привели к целому ряду ЧП в трех районах республики. Восстановительные работы начались в Ахтынском, Докузпаринском и Рутульском районах, сообщили в республиканском МЧС.

Утром 13 августа экстренные службы совершили облет пострадавших территорий, который позволит уточнить масштаб разгула стихии и скоординировать действия всех задействованных в восстановительных работах служб и ведомств.

До этого в управлении МЧС состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечалось, что непогода привела к разрушению в некоторых поселениях дорог и линий электропередач. Люди остались без транспортной связи и света. Но удалось избежать разрушений домов и пострадавших.

Муниципальные власти отметили, что в поселениях достаточно продовольствия и лекарств. В состоянии готовности находится вертолет МИ-8 Центра Медицины катастроф Дагестана на случай необходимости доставки продовольствия или эвакуации пострадавших.

Начались восстановительные работы на дорогах и линиях электропередач. Власти направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы. В Ахтынском районе работу усложнил подъем уровня воды в реке Самур, что привело к разрушению моста.

В МЧС также отметили, что в Бабаюртовском и Кизлярском районах поднялся уровень воды в реке Терек, что может привести к новым ЧП. Ситуация там мониторится экспертами Минприроды.