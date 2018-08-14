 Приняли вызов не зря
 
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Приняли вызов не зря

Приняли вызов не зря

14 августа 2018, 16:24
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭНЕРГОВЫЗОВ-2018, ФОРУМ

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Энерговызов-2018, форум

Команда из Ингушетии стала победителем "Энерговызова-2018"

В Пятигорске на площадке Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2018" представители компаний "Россети" и МРСК Северного Кавказа в лице филиала "Ставропольэнерго" организовали для участников форума энергетический квест "Энерговызов-2018".

В развлекательно-деловой энергоигре приняли участие восемь команд по шесть человек от Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья и команда России. После инструктажа по технике безопасности капитанам команд выдали цветовые маршруты, и под громкие аплодисменты был дан торжественный старт увлекательной игре. Дистанция квеста отличалась своей протяженностью и проходила в девять этапов — "Тимбилдинг", "Проект", "Эрудиты", "Электробезопасность", "Энергосбережение", "Гоша", "Спорт", "Творческий", "Крокодил".

Задания были разнообразными, увлекательными и необычными, отличались особой сложностью, к тому же разделялись на несколько типов — поисковый и интеллектуальный. Правильно выполненные задания на время позволяли участникам команд переходить от одной точки заданного маршрута в другую, получая необходимые для победы заветные баллы. Отличным источником для позитивной энергетики стали креативные селфи, выполняемые командами между всеми этапами игры — разнообразные забавные фигуры и фотопостановки игроки сделали с использованием хэштегов. Открывая церемонию оглашения результатов и торжественного награждения победителя энергоквеста, директор департамента по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества МРСК Северного Кавказа Геннадий Дзюба поблагодарил всех участников мероприятия за их высокие интеллектуальные способности в прохождении этапов, за волю к победе и активную жизненную позицию.

Все без исключения получили на память от энергокомпании памятные подарки. А каждый из шести участников команды-победительницы, которые представляли Республику Ингушетию, уехали на особенных велосипедах — с ярким логотипом компании "Россети". "Очень приятно, что компания "Россети" в регионах, в частности на Ставрополье, всецело поддерживает современную молодёжь в своём стремлении сделать досуг молодых людей более продуктивным, активным и подвижным, тем самым расширяет спектр наших способностей и возможностей, — отметил представитель команды Ингушетии Адам Оздоев. — Что касается самого хода игры, то мы боролись не только за достойные призы, для нас был важен соревновательный дух, дружеское соперничество, азарт. Энергетики зарядили энергией нас на все сто!".

Ингушетия

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