Расскажите о себе: RusCable.Ru запускает большую перепись среди пользователей

Современные маркетинговые технологии позволяют отслеживать и собирать практические любые данные о подписчике каждого интернет-ресурса и знать если не все, то многое о его предпочтениях, работе и образе жизни. Но мы, центральный инфоресурс кабельного рынка, – не боты, использующие методы таргетинга, а живые люди, которые не просто изучают аудиторию, а общаются с ней напрямую каждый день. И мы не хотим шпионить за нашими пользователями, а предпочитаем узнавать все из первых уст и с вашего собственного согласия. Поэтому команда RusCable.Ru открыла простую, короткую анкету-опрос и запускаем своеобразную «перепись населения» портала, большую перепись. Мы хотим лучше узнать постоянных посетителей портала, который был первым и остается самым популярным отраслевым интернет-СМИ для настоящих и будущих профессионалов в области энергетики и электротехники, производства и реализации кабеля и провода.



За 18 лет работы аудитория портала выросла в тысячу раз. Мы дорожим каждым из вас и хотим, чтобы наш общий дом оставался многолюдным, гостеприимным, большим и уютным. Быть актуальным, полезным и интересным ресурсом для каждого в любое время дня и ночи. Именно для этого мы и будем использовать данные, которые получим при анкетировании. Все они собираются для того, чтобы здесь было еще комфортнее искать информацию или товар, читать новости, следить за главными событиями в отрасли, пользоваться одним или сразу всеми эффективными инструментами и сервисами, с заботой и вниманием разработанными специально для того, чтобы вам было легче ориентироваться на рынке кабельной продукции и успешно вести свои дела.



Анкета очень простая, ее форма разработана так, чтобы на заполнение уходило не более 7 минут. И это при том, что полей в ней больше, чем пользователь заполняет при регистрации. Помимо стандартных вопросов (например, об имени, возрасте, должности и целей посещения сайта), мы предлагаем вам оставить краткие отзывы о работе сайта и его разделов. Это позволит порталу получить достоверную и честную обратную связь и позволит нам с вами стать еще ближе.

Все данные анкеты в дальнейшем будут добавлены в основную информацию личного кабинета: каждый новый пользователь будет заполнять больше данных о себе. Это позволит упростить и ускорить налаживание коммуникаций на нашем Форуме – уникальной кабельной социальной сети.



Но это еще не все. За участие в нашей «переписи» мы дарим 10 КАБСов, Чеснокод и возможность размещения объявления на главной странице, а форумчане получают медаль. А за самое оригинальное пожелание мы приготовили специальный подарок. Что это? Пусть пока останется тайной. Первые результаты «переписи» мы подведем 12 сентября, вторые – 12 октября. Присоединяйтесь к Большой переписи и участвуйте в соревновании за подарок от портала!



Принять участие в переписи



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