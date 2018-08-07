За первое полугодие 380 сотрудников Орелэнерго повысили квалификацию

В орловском филиале МРСК Центра подвели итоги работы по организации обучения и профессиональной переподготовки персонала за первое полугодие 2018 года. В указанный период получить новые профессиональные знания и навыки смогли 380 работников предприятия, в том числе 178 руководителей (включая мастеров), 33 специалиста, 169 рабочих.

Обучение было организовано на базе профильных учреждений дополнительного образования, с которыми Орелэнерго активно сотрудничает: ФГБОУ "Учебно-методический кабинет Ростехнадзора", ЧУ ДПО "Орловский учебный комбинат", АНО ДПО "Учебный центр "Агрострой", ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России", ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина". Также использовались собственные учебные площадки филиала: кабинеты охраны труда и учебно-тренировочные полигоны.

Вторую или смежную специальность получили 111 человек. Курсы повышения квалификации прошли 84 сотрудника. Более 152 человек прошли обучение для получения допуска к работе на энергоообъектах.

Особое внимание было уделено обучению персонала рабочих специальностей: вальщиков леса, стропальщиков, машинистов крана и автогидроподъемника, электромонтеров всех направлений. Руководители и специалисты обучались на инструкторов по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и охране труда, готовились к аттестации лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, а также по теме "Электросетевое строительство. Организация и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров".