 "Холдинг Кабельный Альянс" официально представлен на Дальнем Востоке
 
Подписаться на новости
Новости компаний

"Холдинг Кабельный Альянс" официально представлен на Дальнем Востоке

Холдинг Кабельный Альянс официально представлен на Дальнем Востоке

15 августа 2018, 10:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХКА

Обсудить на форуме

346 просмотров

В Хабаровске открылся филиал Торгового Дома "Кабельный Альянс" - единственного официального дилера ХКА на Дальнем Востоке.

На региональном складе хранения в Хабаровске представлена широкая номенклатура качественной кабельной продукции, произведенной по ГОСТу. В то же время официальный дилер ХКА продолжает наращивать поставки, ориентируясь на спрос дальневосточных потребителей, в числе которых предприятия самых различных отраслей.

Кабельная продукция холдинга не нуждается в представлении, ее хорошо знают энергетики, строители и судостроители, предприятия промышленности и оборонно-промышленного комплекса - качество подтверждено российскими и зарубежными сертификатами, а также успешным опытом длительной эксплуатации. На предприятиях холдинга производят кабели и провода для энергетики, связи, атомной промышленности, строительства, нефтегазовой и металлургической отраслей, для инфраструктуры РЖД и подвижного состава, судостроения, горнорудной промышленности, автомобильного производства, а также волоконно-оптические кабели. Общая номенклатура продукции насчитывает свыше 150 000 маркоразмеров (более 40 групп). И, что очень важно, - это продукция с улучшенными характеристиками, благодаря использованию современных материалов, гарантированно безопасная. На предприятиях ХКА система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Одним из важнейших направлений деятельности «Холдинга Кабельный Альянс» является производство кабельной продукции для судостроительной отрасли, получившей в последнее время мощное развитие на Дальнем Востоке. Сегодня, когда идет разработка и строительство наукоемких, технически сложных судов и плавучих платформ для различных сфер деятельности, становится актуальным вопрос применения качественной кабельно-проводниковой продукции, отвечающей всем современным нормам и требованиям по надежности, пожарной безопасности и долгосрочной бесперебойной работе в более жестких условиях.

Торговый дом готов предоставить потребителям широкую номенклатуру кабельной продукции для судостроительной сферы, в том числе кабели повышенной пожаробезопасности, огнестойкие, кабели морские грузонесущие, а также гибкие, работающие при растягивающей нагрузке. Наибольший объем судовых кабелей выпускается на АО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция имеет одобрение Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости компаний
Разработано устройство для измерения фазотемпературных характеристик
На заводе СПЕЦКАБЕЛЬ проведено испытание кабеля КИПвЭПКбП
СПЕЦКАБЕЛЬ начал сотрудничество с научным центром волоконной оптики
68 лет со дня основания и 63 года со дня выпуска первой кабельной продукции

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно