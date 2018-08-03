"Холдинг Кабельный Альянс" официально представлен на Дальнем Востоке

В Хабаровске открылся филиал Торгового Дома "Кабельный Альянс" - единственного официального дилера ХКА на Дальнем Востоке.

На региональном складе хранения в Хабаровске представлена широкая номенклатура качественной кабельной продукции, произведенной по ГОСТу. В то же время официальный дилер ХКА продолжает наращивать поставки, ориентируясь на спрос дальневосточных потребителей, в числе которых предприятия самых различных отраслей.



Кабельная продукция холдинга не нуждается в представлении, ее хорошо знают энергетики, строители и судостроители, предприятия промышленности и оборонно-промышленного комплекса - качество подтверждено российскими и зарубежными сертификатами, а также успешным опытом длительной эксплуатации. На предприятиях холдинга производят кабели и провода для энергетики, связи, атомной промышленности, строительства, нефтегазовой и металлургической отраслей, для инфраструктуры РЖД и подвижного состава, судостроения, горнорудной промышленности, автомобильного производства, а также волоконно-оптические кабели. Общая номенклатура продукции насчитывает свыше 150 000 маркоразмеров (более 40 групп). И, что очень важно, - это продукция с улучшенными характеристиками, благодаря использованию современных материалов, гарантированно безопасная. На предприятиях ХКА система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Одним из важнейших направлений деятельности «Холдинга Кабельный Альянс» является производство кабельной продукции для судостроительной отрасли, получившей в последнее время мощное развитие на Дальнем Востоке. Сегодня, когда идет разработка и строительство наукоемких, технически сложных судов и плавучих платформ для различных сфер деятельности, становится актуальным вопрос применения качественной кабельно-проводниковой продукции, отвечающей всем современным нормам и требованиям по надежности, пожарной безопасности и долгосрочной бесперебойной работе в более жестких условиях.



Торговый дом готов предоставить потребителям широкую номенклатуру кабельной продукции для судостроительной сферы, в том числе кабели повышенной пожаробезопасности, огнестойкие, кабели морские грузонесущие, а также гибкие, работающие при растягивающей нагрузке. Наибольший объем судовых кабелей выпускается на АО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция имеет одобрение Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства.